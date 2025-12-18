Китай съди щата Мисури за 50 млрд. долара заради решение, свързано с ковид пандемията

Китай съди щата Мисури за вреди от съдебно решение, свързано в пандемията от ковид, съобщи американски прокурор.

Главният прокурор на щата Мисури заяви, че Китай завежда дело, след като щатът е поискал помощ от федералните власти за събиране на около 25 милиарда долара по съдебно решение, свързано с пандемията от ковид, предаде Асошиейтед прес.

Прокурор Катрин Ханауей заяви във вторник в прессъобщение, че Китай изисква публично извинение от щата в иск, подаден в Народния съд на град Ухан. Китайското правителство също така иска обезщетение в размер на 50,5 милиарда долара плюс съдебни такси и правото да претендира за допълнително обезщетение.

"Този съдебен процес е тактика за бавене и показва, че през цялото време сме били на правилната страна по този въпрос", заяви Ханауей в прессъобщението.

Става въпрос за дело, заведено от щата Мисури, в което се твърди, че Китай се е запасявал с лични предпазни средства през първите месеци на пандемията, нанасяйки вреда на щата и неговите жители. Федерален съдия се произнесе в полза на Мисури по-рано тази година, след като Китай отказа да участва в процеса. Пекин нарече делото "много абсурдно", когато беше заведено през 2020 г.

Миналия месец щата Мисури увеличи усилията си за събиране на средствата, като поиска от Държавния департамент на САЩ официално да уведоми Китай, че щатът възнамерява да потърси компенсация чрез активи, които са изцяло или частично собственост на китайското правителство, за да изпълни съдебното решение.

Лю Пънюй, говорител на китайското посолство във Вашингтон, посочи в изявление по електронната поща вчера, че не е запознат с подробностите по новото дело. Той каза, че по-ранният съдебен процес в Мисури е бил "чисто политически мотивирана маневра".

"Китай категорично се противопоставя на това, никога няма да го приеме и си запазва правото да предприеме решителни контрамерки", заяви говорителят, цитиран от БТА.