Доктор Смърт ще лежи до живот за 12 убити пациенти (Обзор)

Френският анестезиолог твърди, че е невинен

Студен и безизразен, но убеден в собствената си невинност. Така френският анестезиолог Фредерик Пешие посрещна доживотната си присъда. Известен още със стряскащото прозвище Доктор Смърт, той беше посочен от съда в град Безансон в четвъртък за виновен за извършването на поне 30 опита за отравяне и 12 убийства на пациенти.

Така завършва едно от най-знаковите дела във френската криминална история, чието разследване започна още през 2017 г. Самият процес продължи 3 месеца и половина, през които светът беше разтърсен от новините за престъпното безумие на един опозорен лекар, който подправял лекарствата на свои колеги, за да причинява сърдечен арест и инсулт у техните пациенти. Предполагаемият мотив, който съдът прие за правдоподобен, е било желанието му да нанесе психически и репутационни щети на колегите си, с които бил в конфликт. Освен това искал да демонстрира пред света таланта си веднага да диагностицира предполагаемите им грешки и да връща към живота умиращите в ръцете им нищо неподозиращи жертви.

Според разследващи 53-годишният Пешие си играел с живота на пациентите между 2008 г. и 2017 г. в две частни клиники. Той винаги реагирал първи и бил с готово решение, ако изненадващо се стигне до сърдечен арест при рутинна хирургична процедура като премахване на сливици например. Най-младият пострадал е бил на 4-години - момче на име Теди, което през 2016 г. едва преживява два последователни сърдечни ареста именно след такава операция. “Това, което ни се случи, е кошмар. Доверихме се на медицината и се чувстваме предадени”, заяви бащата на момчето Ерве Тарби.

Прокурорите обясниха, че обвиняемият е тровил, за да се справи със собствените си чувства на неадекватност и неудовлетвореност от работата си. Според тях Пешие искал да докаже, че е всемогъщ и ненадминат в анестезиологията за разлика от колегите си.

Независимо от доказателствата срещу него Пешие заяви в края на делото, че е невинен. “Никога не съм отровил никого”, категоричн беше той. Неговият адвокат потвърди, че медикът ще обжалва решението на съда. Въпреки това той остава зад решетките, като му е забранено да практикува професията си. Съдът постанови, че Пешие ще има право на замяна на доживотния затвор едва след като излежи 22 години.

