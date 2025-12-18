ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Граждани протестират пред Областната управа в Стар...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21939445 www.24chasa.bg

САЩ наложиха санкции на 29 кораба, свързани с Иран

1136
Иран СНИМКА: Pixabay

Съединените щати наложиха днес санкции на 29 плавателни съда и на техните компании оператори, заяви американското министерство на финансите, цитирано от Ройтерс.

Изявлението бе направено на фона на действията, които Вашингтон продължава да предприема срещу "сенчестия флот" на Иран, който според САЩ изнася ирански петрол и петролни продукти.

Санкционираните съдове и компании са превозили продукти на стойност стотици милиони долари посредством измамнически практики, каза американското министерство на финансите, цитирано от БТА.

Иран СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Отговори за еврото: Как кметът ще помага да сменим валутата