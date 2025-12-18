САЩ наложиха санкции на 29 кораба, свързани с Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съединените щати наложиха днес санкции на 29 плавателни съда и на техните компании оператори, заяви американското министерство на финансите, цитирано от Ройтерс.

Изявлението бе направено на фона на действията, които Вашингтон продължава да предприема срещу "сенчестия флот" на Иран, който според САЩ изнася ирански петрол и петролни продукти.

Санкционираните съдове и компании са превозили продукти на стойност стотици милиони долари посредством измамнически практики, каза американското министерство на финансите, цитирано от БТА.