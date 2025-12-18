Две семейства съдят “Мета” - децата им се самоубиват след изнудване с голи снимки в инстаграм (Обзор)

Семействата на двама тийнейджъри, починали след самоубийство, заведоха дело срещу “Мета”, твърдейки, че технологичната компания е игнорирала нарастващата опасност от схеми за сексуално изнудване, насочени към тийнейджъри в инстаграм.

Мъри Доуи от Шотландия е бил само на 16 г., когато става жертва на онлайн сексуално изнудване през декември 2023 г. В инстаграм започва контакт с непознато момиче на неговата възраст, което го убеждава да си разменят интимни снимки. Без да се замисля, момчето се хваща на въдицата и изпраща компрометиращия материл. Изведнъж характерът на непознатата се променя и Мъри попада в капана на изнудването за пари. Заплахата е била, че ако не плати, голите му снимки ще бъдат разпратени. Момчето изпада в депресия и се самоубива.

През абсолютно същата ситуация преминава и 13-годишният Леви Мачеевски от Пенсилвания, който също слага край на живота си. Двете деца стават жертва на африканска група от киберпрестъпници, която таргетира тийнейджъри, за да ги изнудва за пари.

Сега родителите на двамата съдят компанията собственик - на инстаграм - “Мета”. Твърдят, че фирмата не е успяла да защити децата им. Адвокатите им настояват, че смъртта на момчетата е предвидим резултат от отказа на “Мета” да внедри достъпни, налични и идентифицирани функции за безопасност, за да даде предимство на печалбата и ангажираността.

Жалбата им е подадена до Висшия съд на американския щат Делауеър, където е регистрирано дружеството на милиардера Марк Зукърбърг. В документа се казва, че недостатъци в дизайна на инстаграм събират лични данни без информирано съгласие и ги използват за програмиране на алгоритми. За тях е известно, че работят по начин, който препоръчва тийнейджърски профили на потребители, които самата “Мета” вече е идентифицирала като потенциални педофили.

Говорител на дружеството отхвърли обвиненията на опечалените родители.

