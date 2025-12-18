Лукашенко: Не мога вечно да съм президент, отивам към края си

Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че не може да оглавява страната вечно, съобщи ТАСС.

"Въпреки че често ме критикуват за това, когато го споменавам, аз не съм вечен. Да, ние създадохме системата, много зависи от президента и ви благодаря, че ме подкрепяте", заяви Лукашенко на седмото заседание на Всебеларуското народно събрание, на което отправи също така и обръщение към беларуския народ. "Но моята длъжност като президент вече върви към своя край, не мога да бъда вечно президент и това не е нужно", подчерта беларуският президент.

"Някои граждани на Беларус, които под влиянието на емоции решиха да "помиришат" западната демокрация, сега искат да се върнат у дома. Нашите закони с нищо не се отличават от които и да е други по света. Но някои решиха да усетят западната демокрация под влиянието на емоции. Сега се разкайват и искат да се върнат у дома", отбеляза Лукашенко, цитиран от БТА.

По отношение на военното сътрудничество с Русия беларуският лидер подчерта, че руският ракетен комплекс "Орешник" вече е влязъл на въоръжение в Беларус от вчера.

Други теми, които беларуският лидер обсъди на заседанието, касаеха закупуването на руски самолети и предложението на САЩ за отмяна на санкциите срещу националната авиокомпания "Белавиа". Според Лукашенко съществува недостиг от самолети за полети от Беларус до Русия, Китай и Азия. Той посочи, че Беларус разполага с достатъчен набор от самолети "Боинг" и страната ще закупува от САЩ само резервни части за тях, а Русия ще допълни недостатъчния брой пътнически самолети, налични за полети.

Всебеларуското народно събрание представлява събрание на представителите на всички власти в Беларус, както и на гражданското общество от цялата страна. Той е най-висшият орган на държавната власт в страната.