Зеленски зове ЕС да ползва без страх замразените руски активи (Обзор)

Москва се закани да търси обезщетение

Европа не бива да се страхува от заплахите на Русия, а от това, че при липса на решителност ще изглежда “слаба” в очите на Кремъл. Това заяви в четвъртък украинският президент Володимир Зеленски, докато в ход бяха преговорите на 27-те евролидери в Брюксел.

Те трябваше да решат как ще предоставят на Киев свежи пари, тъй като страната е изправена пред това

да остане без средства

през първата половина на 2026 г.

Разковничето по време на разговорите се оказаха руските замразени активи на стойност 210 млрд. евро, по-голямата част от които се държат от Белгия - във финансовия депозитар Euroclear. Откакто замразените активи станаха основен вариант за заема за Украйна, белгийските власти започнаха да се дърпат от тази идея. Страната е силно обезпокоена от ответна руска реакция, която би засегнала главно Белгия.

Преди старта на преговорите в Брюксел белгийският премиер Барт де Вевер заяви, че е отворен за “компромиси”, но настоя, че не може да има “гъвкавост” по отношение на финансовата стабилност на страната му. Дали страховете на белгийците са оправдани, не е ясно, но преди финалното решение на блока Руската централна банка заяви, че ще търси обезщетения.

Обезпечаването на заема за Украйна с руските активи не се понрави и на България, Италия и Малта, които заедно с Белгия подписаха декларация, в която призовават за алтернатива. Най-възможната втора опция е заемът да бъде гарантиран от всички страни членки, като съответната сума за всяка държава бъде пресметната съгласно БВП. Тази идея обаче също не срещна особена подкрепа.

Българският премиер в оставка Росен Желязков, който също е на срещата в Брюксел, уточни, че ако има обща европейска позиция за замразените руски активи, страната ни е съгласна да я подкрепи. “Нашата позиция ще бъде с оглед на голямата цел, която се преследва - траен и справедлив мир, запазването на суверенитета на Украйна и нейното възстановяване”, коментира Желязков.

В документ, видян от Ройтерс, се посочва, че евролидерите в крайна сметка

са се съгласили да обезпечат заема

за Украйна с руските активи. За това намекна по-рано полският премиер Доналд Туск, като заяви, че “всички са съгласни, че си струва да се опита”, макар че “някои страни се борят докрай, за да увеличат максимално гаранциите за себе си”, визирайки вероятно Белгия.

Съгласно документа евролидерите са очертали няколко условия за заема, включително пълно спазване на договорните задължения на притежателите на активи, равно третиране, спазване на двустранните инвестиционни договори и изискване средствата да подкрепят отбранителните индустрии както на ЕС, така и на Украйна.