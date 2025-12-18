ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Свален дрон се разби в кола в Одеска област, майка загина, три деца са в болница

Дрон СНИМКА: Getty Images

Свален дрон удари лека кола, управлявана от жена, която пътувала с трите си деца, в Одеска област. Майката е загинала от тежки травми, а децата са хоспитализирани с наранявания и в състояние на стрес, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в „Телеграм“.

По думите му автомобилът се е движел по мост в Одески район, когато е бил улучен. Областният управител изказа съболезнования на близките на загиналата, съобщи БТА. 

Трагедията е станала край селището Маяки, съобщават местни канали в „Телеграм“.

Кипер отправи призив към шофьорите да се въздържат от пътувания в посока към Днестровския лиман край Маяки. „Руснаците вече за трети път атакуват този участък“, се казва в информацията му.

По данни на местните власти днешната атака срещу Одеска област е продължила повече от осем часа – сирените за въздушна тревога са били задействани в 09:38 часа и са приключили в 17:10 часа.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

