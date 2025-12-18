ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сблъсъци между полиция и протестиращи фермери на протест в Брюксел (Видео, снимки)

СНИМКА: Ройтерс

Сблъсъци между полицията и хиляди протестиращи фермери от цяла Европа избухнаха в Брюксел по време на Европейския съвет. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Земеделците са недоволни от селскостопанската политика на Европейския съюз и по-специално от спорното споразумение с латиноамериканския блок Меркосур. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Полицията използва водни струи и сълзотворен газ срещу демонстрантите, които запалиха огньове и хвърляха предмети в центъра на белгийската столица. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Търговското споразумение с Меркосур би било най-голямото в историята на ЕС по отношение на премахването на митата на износа от Съюза, съобщи БНТ

Фермерите обаче се опасяват, че то ще обезцени труда им с по-евтини стоки от Бразилия и нейните съседи. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Редица държави начело с Германия подкрепят пакта, а сред най-големите критици е Франция. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

