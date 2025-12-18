Сблъсъци между полиция и протестиращи фермери на протест в Брюксел (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сблъсъци между полицията и хиляди протестиращи фермери от цяла Европа избухнаха в Брюксел по време на Европейския съвет. СНИМКА: Ройтерс

Земеделците са недоволни от селскостопанската политика на Европейския съюз и по-специално от спорното споразумение с латиноамериканския блок Меркосур. СНИМКА: Ройтерс

Полицията използва водни струи и сълзотворен газ срещу демонстрантите, които запалиха огньове и хвърляха предмети в центъра на белгийската столица. СНИМКА: Ройтерс

Търговското споразумение с Меркосур би било най-голямото в историята на ЕС по отношение на премахването на митата на износа от Съюза, съобщи БНТ.

Фермерите обаче се опасяват, че то ще обезцени труда им с по-евтини стоки от Бразилия и нейните съседи. СНИМКА: Ройтерс