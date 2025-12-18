13 полицаи са ранени в Израел, опитали да издадат фиш за неправилно паркиране

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тринадесет полицаи в Израел бяха ранени днес, след като опитаха да съставят фиш за неправилно паркиране в ултраортодоксален квартал на Йерусалим, предаде Асошиейтед прес, като се позова на властите.

Случаят отразява нарастващото напрежение между израелските власти и ултраортодоксалната общност, известна като харедим, на фона на обсъждани от правителството планове за наборната им служба в армията. През последните месеци често избухват сблъсъци, при които израелските власти навлизат в гъстонаселени и отцепени ултраортодоксални квартали, съобщи БТА.

Полицията съобщи, че безредиците са започнали, след като полицай се е опитал да издаде фиш за неправилно паркиране, но това е станало причина за заплахи и побой. Един човек е бил задържан. Малко по-късно стотици ултраортодоксални протестиращи са пристигнали на мястото, опитвайки се да освободят задържания, като са нанасяли щети на полицейски автомобили и са хвърляли камъни и яйца по полицаите, съобщиха от полицията.

В отговор полицията е използвала шумови гранати, водни оръдия и палки, показват видеозаписи, разпространени в израелските социални мрежи.

Жители на квартала обвиниха полицията, че се е опитала да задържи мъжа заради неподаване на документи за военна служба – твърдение, което полицията отрече.

Петима полицаи са били откарани в болница, а още няколко са получили леки наранявания. По-късно полицията съобщи, че е арестувала четирима души и разследва още няколко.

На снимки, разпространени в израелските социални мрежи, се виждат преобърнат автомобил и превозни средства със счупени стъкла.

При създаването на държавата Израел през 1948 г. малък брой изявени ултраортодоксални учени получават освобождаване от задължителната военна служба, която важи за повечето евреи. С течение на времето, под натиска на политически влиятелни религиозни партии, броят на освободените значително нараства.

Много светски израелци – особено такива, които са служили в бушуващата в момента война между Израел и палестинската групировка "Хамас" в Газа, вече подкрепят ограничаването на тези изключения и включването на ултраортодоксалните евреи в наборната служба.