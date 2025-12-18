Във Франция разследват за корупция културната министърка Рашида Дати

Френските власти извършиха обиски в Министерството на културата, частни имоти и кметството на 7-и район на Париж като част от разследване за корупция срещу министърката на културата и кметица на 7-и район на Париж Рашида Дати във връзка с годините, през които е била член на Европейския парламент, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се на финансовата прокуратура.

Претърсванията са част от разследване, започнало през октомври от двама френски съдии, за възможна "активна и пасивна корупция, търговия с влияние, присвояване на публични средства, укриване и пране на пари във връзка с мандата на г-жа Рашида Дати като член на Европейския парламент", се посочва в изявление на прокуратурата.

Нито Дати, смятана за водещ кандидат за кмет на Париж на изборите през 2026 г., нито адвокатите ѝ бяха намерени за коментар.

Според френските медии претърсванията имат за цел да установят дали Дати е получавала пари от тогавашната френска енергийна компания "Же Де Еф Сюез" (GDF Suez) през 2010 г. и 2011 г., докато е била член на Европейския парламент. Дати отрича обвиненията.