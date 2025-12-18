ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разследват Васил Божков в Италия за 300 техни арте...

САЩ с мерки за забрана на достъпа на младите транссексуални до терапии за смяна на пола

СНИМКА: Pixabay

Здравното министерство на САЩ обяви днес серия от мерки, имащи за цел да забранят достъпа на младите транссексуални американци до терапии за смяна на пола, предаде Франс прес.

Мерките веднага бяха разкритикувани от здравни организации и организации, защитаващи правата на ЛГБТ+ общността.

Мерките предвиждат прекратяване на федерално финансиране за болници, които предлагат хормонални и хирургични терапии за непълнолетни транссексуални.

Обявените мерки ще бъдат подложени на обществено обсъждане и вероятно ще бъдат оспорени пред съдилища от неправителствени организации или управлявани от Демократическата партия щати, ако бъдат приети.

Откакто се върна на власт, американският президент Доналд Тръмп отмени доста придобивки, на които се радваха транссексуалните. Държавният глава например нареди транссексуалните да бъдат изключени от редиците на американските въоръжени сили.

СНИМКА: Pixabay

