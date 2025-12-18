САЩ с мерки за забрана на достъпа на младите транссексуални до терапии за смяна на пола

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Здравното министерство на САЩ обяви днес серия от мерки, имащи за цел да забранят достъпа на младите транссексуални американци до терапии за смяна на пола, предаде Франс прес.

Мерките веднага бяха разкритикувани от здравни организации и организации, защитаващи правата на ЛГБТ+ общността.

Мерките предвиждат прекратяване на федерално финансиране за болници, които предлагат хормонални и хирургични терапии за непълнолетни транссексуални.

Обявените мерки ще бъдат подложени на обществено обсъждане и вероятно ще бъдат оспорени пред съдилища от неправителствени организации или управлявани от Демократическата партия щати, ако бъдат приети.

Откакто се върна на власт, американският президент Доналд Тръмп отмени доста придобивки, на които се радваха транссексуалните. Държавният глава например нареди транссексуалните да бъдат изключени от редиците на американските въоръжени сили.