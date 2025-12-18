Европейският съвет: ЕС трябва да се реформира, преди да се разшири

ЕС трябва да се реформира, преди да се разшири, се посочва в приетите тази вечер заключения на последното за годината заседание на Европейския съвет. Държавните глави и правителствените ръководители на страните от ЕС постигнаха съгласие по всички теми от дневния ред, освен за финансирането на Украйна и разговорите продължават вече близо 12 часа.

Европейският съвет подчертава продължаващото значение на разширяването на ЕС като геостратегическа инвестиция в мира, сигурността, стабилността и просперитета. Разширяването е двигател за подобряване на икономическите и социалните условия на европейските граждани, за намаляване на неравенствата между държавите и трябва да насърчава ценностите, на които е основан ЕС. С поглед към перспективата за по-нататъшно разширяване, както бъдещите държави от Общността, така и ЕС, трябва да бъдат готови към момента на присъединяване. Кандидатстващите за членство страни трябва да продължат усилията за реформи, особено в областта на върховенството на закона. ЕС трябва да предприеме междувременно необходимите подготовка и реформи, това ще го направи по-силен и ще повиши европейския суверенитет, се посочва в текста.

Европейският съвет отбелязва необходимостта от борба с дезинформацията и с външната намеса, както и за защита на свободните и плуралистични медии, като подчертава правната отговорност на онлайн платформите в борбата с разпространението на дезинформация и незаконно съдържание.

Европейските лидери осъждат скорошните хибридни атаки срещу ЕС и отделните европейски държави. В светлината на засилената хибридна кампания на Русия и Беларус, те призовават за ускоряване на усилията за защита на важната инфраструктура и за предотвратяване и възпиране на хибридни атаки, включително с налагането на санкции.

Войната в Украйна и нейните последици са определени в заключенията като екзистенциално предизвикателство за ЕС. Посочва се, че лидерите са обсъдили напредъка в усилията за подобряване на европейската отбрана в следващите години.