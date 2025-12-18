Дания е била обект на две кибератаки от групи, свързани с Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Според датското правителство Дания е станала обект на две кибератаки от групи, свързани с руската държава, предаде Франс прес, като се позова на датския министър на отбраната Троелс Лун Поулсен.

Съобщава се, че едната атака е била по време на общинските и регионални избори през ноември и срещу пречиствателна станция в края на миналата година.

Правителството ще извика руския посланик, каза външният министър на пресконференция, цитиран от БТА.

"Смятаме, че е твърде вероятно", каза ръководителят на датското военно разузнаване Томас Аренкил във връзка с предполагаемата отговорност на групи, свързани с Русия.

"Взехме много мерки и ще вземем още, защото начинът, по който действа Русия, е дълбоко неприемлив", каза още Троелс Лун Поулсен.