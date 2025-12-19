ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте снимките, открити в имението на Джефри Епстийн

Философът Ноам Чомски с Джефри Епстийн СНИМКА: Ройтерс

Демократите в Конгреса на САЩ публикуваха десетки нови снимки от имението на покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн ден преди изтичането на крайния срок, в който министерството на правосъдието е законово задължено да направи публично достояние всички документи по случая, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Поредната серия от снимки включва близък план на цитати от романа на Владимир Набоков "Лолита" момиче, изписани с черно мастило по тялото на жена, както и снимки на лични карти и паспорти на жени от Русия, Мароко, Италия, Чехия, Република Южна Африка, Украйна и Литва. Публикувани бяха и сктийншотове от чат, в който се договаря изпращането на момичета на човек, идентифициран като "Джей", срещу заплащане от 1000 по долара.

Новопубликуваните снимки са общо 68 и са част от около 95 000 кадъра от имението на Епстийн, които са предоставени на Комисията за надзор към Камарата на представителите.

Миналата седмица демократите от комисията публикуваха 19 снимки, на някои от които е запечатан президентът Доналд Тръмп. Той заяви, че кадрите не представляват "нищо особено".

Сред новопубликуваните кадри има и снимки, на които се вижда милиардерът и основател на "Майкрософт" Бил Гейтс, професорът и политически активист Ноам Чомски и бившият съветник на Тръмп Стив Банън.

Агенция Ройтерс отбелязва, че засега представители на Гейтс, Чомски и Банън не са отговорили на молбата ѝ за коментар.

Демократите от комисията заявиха, че публикуваните в четвъртък снимки са "подбрани така, че да се осигури прозрачност пред обществеността" и "да се даде представа за мрежата на Епстийн и изключително смущаващите ѝ дейности".

Демократите заявиха, че разполагат с още хиляди изображения, които продължават да анализират.

След огромен обществен натиск, включително от редиците на собствените си привърженици, в края на ноември Тръмп подписа закон, с който разпореди на министерството на правосъдието да огласи всички документи по случая Епстийн до 19 декември.

"Демократите от Комисията за надзор ще продължат да публикуват снимки и документи от имението на Епстийн, за да осигурят прозрачност за американския народ", заяви Робърт Гарсия, високопоставен конгресмен от Демократическата партия. "С наближаването на крайния срок по Закона за прозрачност на досиетата на Епстийн тези нови изображения повдигат още повече въпроси за това с какво точно разполага министерството на правосъдието. Трябва да сложим край на прикриването от страна на Белия дом, а министерството на правосъдието трябва да публикува досиетата на Епстийн веднага", добави Гарсия.

Философът Ноам Чомски с Джефри Епстийн СНИМКА: Ройтерс
Колонистът на вестник „Ню Йорк Таймс“ Дейвид Брукс е запечатан на тази снимка от досието на Министерството на правосъдието на САЩ за Джефри Eпстийн СНИМКА: Ройтерс
Покойният финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Eпстийн е запечатан на тази снимка от имението му СНИМКА: Ройтерс
Този чат е сред публикуваните снимки СНИМКА: Ройтерс
Редактирана виза е сред откритите вещи в имението на Епстийн СНИМКА: Ройтерс
Сергей Брин, съосновател на Google, е на снимките, публикувани по случая Епстийн СНИМКА: Ройтерс
Руски паспорт е сред откритите вещи в имението Епстийн СНИМКА: Ройтерс
УКраински паспорт е сред откритите вещи в имението Епстийн СНИМКА: Ройтерс
Чешки паспорт е сред откритите вещи в имението Епстийн СНИМКА: Ройтерс
Джефри Епстийн СНИМКА: Ройтерс
Този паспорт е сред откритите вещи СНИМКА: Ройтерс
Снимка от частния остров на Джефри Епстийн СНИМКА: Ройтерс
Обезболяващото феназопиридин е открито в имението на Епстийн СНИМКА: Ройтерс
Джефри Епстийн сниман с жена в частен самолет СНИМКА: Ройтерс
Джефри Епстийн и Мирослав Лайчак, словашки политик и дипломат, бивш председател на Общото събрание на Организацията на обединените нации СНИМКА: Ройтерс
Паспортът на Джефри Епстийн СНИМКА: Ройтерс
Бил Гейтс сниман с жена, снимката е част от разсекретените файлове на Епстийн СНИМКА: Ройтерс
Джефри Епстийн сниман с няколко жени СНИМКА: Ройтерс
Бил Гейтс сниман с жена, снимката е част от разсекретените файлове на Епстийн СНИМКА: Ройтерс
Машина за масаж, открита в имението на Епстийн СНИМКА: Ройтерс
Бившият израелски министър-председател Ехуд Барак СНИМКА: Ройтерс
Джефри Епстийн сниман във вана СНИМКА: Ройтерс
