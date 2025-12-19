Вижте снимките, открити в имението на Джефри Епстийн

Демократите в Конгреса на САЩ публикуваха десетки нови снимки от имението на покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн ден преди изтичането на крайния срок, в който министерството на правосъдието е законово задължено да направи публично достояние всички документи по случая, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Поредната серия от снимки включва близък план на цитати от романа на Владимир Набоков "Лолита" момиче, изписани с черно мастило по тялото на жена, както и снимки на лични карти и паспорти на жени от Русия, Мароко, Италия, Чехия, Република Южна Африка, Украйна и Литва. Публикувани бяха и сктийншотове от чат, в който се договаря изпращането на момичета на човек, идентифициран като "Джей", срещу заплащане от 1000 по долара.

Новопубликуваните снимки са общо 68 и са част от около 95 000 кадъра от имението на Епстийн, които са предоставени на Комисията за надзор към Камарата на представителите.

Миналата седмица демократите от комисията публикуваха 19 снимки, на някои от които е запечатан президентът Доналд Тръмп. Той заяви, че кадрите не представляват "нищо особено".

Сред новопубликуваните кадри има и снимки, на които се вижда милиардерът и основател на "Майкрософт" Бил Гейтс, професорът и политически активист Ноам Чомски и бившият съветник на Тръмп Стив Банън.

Агенция Ройтерс отбелязва, че засега представители на Гейтс, Чомски и Банън не са отговорили на молбата ѝ за коментар.

Демократите от комисията заявиха, че публикуваните в четвъртък снимки са "подбрани така, че да се осигури прозрачност пред обществеността" и "да се даде представа за мрежата на Епстийн и изключително смущаващите ѝ дейности".

Демократите заявиха, че разполагат с още хиляди изображения, които продължават да анализират.

След огромен обществен натиск, включително от редиците на собствените си привърженици, в края на ноември Тръмп подписа закон, с който разпореди на министерството на правосъдието да огласи всички документи по случая Епстийн до 19 декември.

"Демократите от Комисията за надзор ще продължат да публикуват снимки и документи от имението на Епстийн, за да осигурят прозрачност за американския народ", заяви Робърт Гарсия, високопоставен конгресмен от Демократическата партия. "С наближаването на крайния срок по Закона за прозрачност на досиетата на Епстийн тези нови изображения повдигат още повече въпроси за това с какво точно разполага министерството на правосъдието. Трябва да сложим край на прикриването от страна на Белия дом, а министерството на правосъдието трябва да публикува досиетата на Епстийн веднага", добави Гарсия.