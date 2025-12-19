Бившият иракски президент Бархам Салех бе назначен за ръководител на Върховния комисариат на ООН за бежанците

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият иракски президент Бархам Салех бе назначен за нов ръководител на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), предаде ДПА, цитирана от БТА.

Салех ще смени Филипо Гранди, който заемаше този пост в продължение на 10 г.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предложи Салех за ръководител на агенцията и в четвъртък кандидатурата му бе утвърдена от Общото събрание на световната организация в Ню Йорк.

Информацията за предстоящото назначаване на бившия иракски президент за ръководител на ВКБООН бе оповестена миналата седмица от Франс прес.

Шейсет и пет годишният Салех поема агенция, която се намира в дълбока криза на фона на рекорден брой разселени хора в Украйна, Афганистан, Судан и много други страни. САЩ, които бяха основен източник на финансови средства за ВКБООН, драстично намалиха своите вноски, откакто Доналд Тръмп встъпи в длъжност за втори президентски мандат. Недостигът на средства тази година принуди агенцията да съкрати около 5000 служители, или около 25% от персонала си.

Повечето ръководители на ВКБООН досега са били с европейски произход.

Салех е президент на Ирак в периода от 2018 до 2022 г. Преди това той оглавява регионалното правителство на Иракски Кюрдистан. След свалянето на Саддам Хюсеин през 2003 г. Салех става вицепремиер на преходното правителство на Ирак.