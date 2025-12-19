ООН: Близо 780 000 сирийски бежанци са се завърнали у дома от декември 2024 г. насам

Близо 780 000 сирийци са се завърнали по домовете си след смяната на властта в страната през декември 2024 г., над 1,6 млн. вътрешно разселени лица също са се завърнали в населените места, където са живели преди, съобщи информационната служба на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси Релийфуеб, позовавайки се на Службата на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Към 14 август ВКБООН изчислява, че от 8 декември 2024 г. насам 779 473 сирийци са се завърнали в Сирия през съседните държави", съобщи службата. През същия период "1 694 418 вътрешно разселени лица са се завърнали по домовете си в Сирия".

От 6 до 12 август 776 души са получили транспортна помощ на сирийските гранични пунктове. С това общият брой на завърналите се лица, обхванати от мерки за подкрепа през 2025 г., достига 13 179 души.

В края на ноември 2024 г. въоръжени опозиционни групи започнаха голяма офанзива срещу позиции на сирийската армия. На 8 декември те влязоха в Дамаск, Башар Асад напусна страната. От тогава Ахмед аш Шараа е фактическият лидер на Сирия.