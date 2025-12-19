Съветник на Путин приветства решението на срещата на върха на ЕС да не се използват замразените активи на Русия

Специалният пратеник на руския президент Владимир Путин в сферата на инвестициите и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев заяви, че „законността и здравият разум" са победили, след като лидерите на Европейския съюз решиха да изтеглят заем за финансиране на Украйна, вместо да използват замразените активи на Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Голям УДАР за войнолюбците в ЕС, водени от провалилата се Урсула – гласовете на разума в ЕС БЛОКИРАХА НЕЗАКОННОТО използване на руските активи за финансиране на Украйна", написа Дмитриев в „Екс", очевидно визирайки председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.