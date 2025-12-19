ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нов руснак ще се бори за България

Времето София -4° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21941321 www.24chasa.bg

Американската полиция откри тялото на мъж, заподозрян за стрелбата в университета "Браун"

1580
СНИМКА: РОЙТЕРС

Американската полиция откри тялото на мъж, заподозрян за стрелбата в университета "Браун", като в момента се проверява дали същото лице е убило и професор в Масачузетския технологичен институт (МТИ) два дни преди нападението във висшето учебно заведение в град Провидънс, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорител на прокуратурата в Бостън потвърди информацията за смъртта на заподозрения.

Тялото е било открито в склад в град Сейлъм, Ню Хемпшир, на около 30 км северно от центъра на Бостън.

Представител на съдебните власти заяви за Ройтерс, че заподозреният се е самоубил. Засега не се съобщават подробности за самоличността на нападателя, нито за причините, поради които разследващите смятат, че има връзка между стрелбите в двата университета.

В събота неизвестно лице откри огън по студенти в седеметажен комплекс, в който се намират инженерният факултет и катедрата по физика на университета "Браун", като полицията не успя да залови нападателя.

В понеделник Нуно Лурейро, професор от МИТ, бе открит прострелян в дома си, като по-късно той почина от раните си. Жилището на Лурейро се намира на около 80 км от кампуса на университета "Браун".

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание