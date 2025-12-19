Австралия обяви най-голямата схема за изкупуване на оръжия след атаката на плажа Бонди

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Австралийското правителство обяви план за обратно изкупуване на оръжия след атаката на плажа Бонди, предаде Би Би Си.

Планът е най-големият такъв от клането в Порт Артур през 1996 г., при което загинаха 35 души и след което Австралия въведе едни от най-сериозните в света мерки за контрол над оръжията.

Петнадесет души бяха убити и десетки ранени в неделя, когато двама въоръжени мъже, за които се смята, че са били мотивирани от „идеологията на Ислямска държава", откриха огън по време на еврейски фестивал на най-емблематичния плаж в страната.

В петък полицията също заяви, че няма основание да задържа група мъже, арестувани в Сидни заради „екстремистка ислямска идеология".

Полицията твърди, че неделното нападение, което обяви за терористичен инцидент, е било извършено от баща и син. 24-годишният Навид Акрам е обвинен в 59 престъпления, включително 15 убийства и едно терористично деяние. Баща му Саджид е бил убит по време на нападението.

Ден след стрелбата представители на федералното правителство и лидери от всички щати и територии, се съгласиха да бъде затегнат контролът върху употребата на оръжия.

В изявление пред медиите в петък премиерът, Антъни Албанезе заяви, че в Австралия има над 4 милиона огнестрелни оръжия – повече, отколкото по време на масовото убийство в Порт Артур.

„Знаем, че един от тези терористи е имал разрешително за огнестрелно оръжие и е притежавал шест пистолета, въпреки че е живял в предградията на Сидни... Няма причина човек в такава ситуация да се нуждае от толкова оръжия", заяви Албанезе.

Новата схема е за изкупуване на излишните, новозабранени и незаконни огнестрелни оръжия. Според оценки на правителството ще бъдат събрани и унищожени стотици хиляди огнестрелни оръжия.

Работата по създаването на национален регистър на огнестрелните оръжия ще бъде ускорена, а регулаторните органи ще имат по-добър достъп до криминална информация.