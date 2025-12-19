Путин днес ще проведе ежегодната си пресконференция и сесия с въпроси и отговори

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руският президент Владимир Путин днес ще проведе традиционната си годишна пресконференция в Москва, като в продължение на няколко часа ще отговаря на въпроси от руски и чуждестранни журналисти по различни теми, предаде ДПА, цитирана от БТА.

И тази година медийното събитие ще бъде съчетано с телевизионното предаване „Директна линия", по време на което руските граждани ще могат да изразяват своите проблеми, да търсят решения от стопанина на Кремъл и да му задават най-различни въпроси.

Руската държавна телевизия съобщи, че вече са били са получени повече от два милиона въпроса.

Путин се подготвя за събитието от сряда, каза неговият прессекретар Дмитрий Песков.

Поредицата от предизвикателства пред страната, включително бедността и социалните трудности, както и оплакванията относно здравеопазването и лошата инфраструктура, са повтарящи се теми на събитието, което се излъчва в цяла Русия по телевизията и от новинарските сайтове, посочва ДПА.

Войната в Украйна също е сред основните теми, откакто Москва започна пълномащабната си инвазия през 2022 г., като руснаците изразяват желание да се сложи край на кръвопролитието.

Путин използва ежегодното телевизионното събитие, за да се представя като грижовен лидер, който може да решава проблеми. Миналогодишното предаване продължи малко под четири часа и половина.