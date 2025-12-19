Зеленски заяви, че Украйна е получила гаранция за финансова сигурност за следващите години

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в „Телеграм", че е важно, че руските активи остават блокирани и Украйна е получила гаранции за финансова сигурност за следващите години, предаде Укринформ, цитирана от БТА€

„Благодарен съм на всички лидери на Европейския съюз за решението на Европейския съвет да предостави 90 милиарда евро финансова подкрепа за Украйна за периода 2026–2027 година. Това е значителна помощ, която реално укрепва нашата устойчивост", написа той.

По думите на Зеленски е важно руските активи да останат замразени и Украйна да разполага с финансова гаранция за сигурност за следващите години.

Президентът също благодари на лидерите на ЕС за постигнатия резултат и за тяхното единство, което помага за защитата на бъдещето на европейския континент.