Над 170 задържани в Турция за последните две седмици по подозрения във връзки с „Ислямска държава“

170 души, заподозрени за връзки с „Ислямска държава", са задържани в Турция през последните две седмици в рамките на мащабна операция, проведена в 32 от 81-те окръга на Турция, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая в профила си в Екс, предава БТА.

В публикацията на Йерликая се посочва, че задържаните са обвинени в членство в терористичната организация и финансиране на нейната дейност, като до момента 10 от тях са оставени в ареста, на 15 други са наложени различни мерки за съдебен контрол.