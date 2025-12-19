Противовъздушната отбрана на Украйна снощи е неутрализирала 108 от 160 руски дрона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинските сили за противовъздушна отбрана неутрализираха 108 от 160 руски дрона между вечерта на 18 декември и сутринта на 19 декември, заявиха украинските военновъздушни сили в публикация в „Телеграм", цитирана от Укринформ и от БТА.

„От 18,30 часа местно време вчера, 18 декември, Русия атакува Украйна със 160 ударни безпилотни летателни апарата тип „Шахед", дронове „Гербера" и други безпилотни летателни апарати, пуснати от района на Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Брянск и Милерово в Русия, както и от Гвардийске във временно окупирания Крим", пише още в публикацията. Около 90 от тях са били дронове тип „Шахед".

Въздушната атака е била отблъсната от самолети, зенитно-ракетни подразделения, подразделения за радиоелектронна борба и безпилотни системи, както и мобилни огневи групи на украинските отбранителни сили.

На 23 места са били отчетени преки попадения от 47 дрона.

Атаката все още продължава, като няколко вражески дрона все още се намират в украинското въздушно пространство, добавиха украинските военновъздушни сили.