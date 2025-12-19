ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Харисън Форд ще получи наградата за цялостен прино...

Времето София -1° / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21942032 www.24chasa.bg

Противовъздушната отбрана на Украйна снощи е неутрализирала 108 от 160 руски дрона

1344
Военен дрон /илюстративна/ Снимка: Снимка: X/@IranObserver0

Украинските сили за противовъздушна отбрана неутрализираха 108 от 160 руски дрона между вечерта на 18 декември и сутринта на 19 декември, заявиха украинските военновъздушни сили в публикация в „Телеграм", цитирана от Укринформ и от БТА.

„От 18,30 часа местно време вчера, 18 декември, Русия атакува Украйна със 160 ударни безпилотни летателни апарата тип „Шахед", дронове „Гербера" и други безпилотни летателни апарати, пуснати от района на Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Брянск и Милерово в Русия, както и от Гвардийске във временно окупирания Крим", пише още в публикацията. Около 90 от тях са били дронове тип „Шахед".

Въздушната атака е била отблъсната от самолети, зенитно-ракетни подразделения, подразделения за радиоелектронна борба и безпилотни системи, както и мобилни огневи групи на украинските отбранителни сили.

На 23 места са били отчетени преки попадения от 47 дрона.

Атаката все още продължава, като няколко вражески дрона все още се намират в украинското въздушно пространство, добавиха украинските военновъздушни сили.

Военен дрон /илюстративна/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Отговори за еврото: Как кметът ще помага да сменим валутата