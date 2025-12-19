Тръмп спира лотарията за зелени карти след атаките в 2 щатски университета

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският министър на вътрешната сигурност Кристи Ноем разпореди спирането на лотарията за зелени карти по указание на Доналд Тръмп, съобщи "Гардиън".

"Тази програма е причината заподозрените за стрелбата в университетите "Браун" и "Технологичния университет Масачузетс" да дойдат в САЩ", заяви Ноем.

Заподозреният Клаудио Невес Валенте, португалски гражданин, първоначално е влязъл в САЩ със студентска виза през 2000 г., а по-късно е станал постоянен жител през 2017 г. Според Оскар Перес, шеф на полицията в Провидънс, Род Айлънд, Валенте е бил намерен мъртъв в четвъртък вечерта от самонанесена огнестрелна рана.

„Този отвратителен индивид никога не трябваше да влиза страната ни", заяви Ноем в X.

Обявлението на Ноем е най-новият пример за използване на трагедия за постигане на целите на имиграционната политика.

След като афганистанец бе идентифициран като стрелецът в смъртоносното нападение срещу членове на Националната гвардия през ноември, администрацията на Тръмп наложи строги правила срещу имиграцията от Афганистан и други страни.

Програмата за визи DV1 предоставя до 50 000 зелени карти годишно чрез лотария на хора от страни, които са слабо представени в САЩ, много от които са от Африка.

Близо 20 милиона души кандидатстваха за визовата лотария през 2025 г., като над 131 000 бяха одобрени, заедно със съпрузите си. След като спечелят, те трябва да преминат проверка, за да получат достъп за влизане в държавата.

Победителите в лотарията са поканени да кандидатстват за зелена карта. Те се явяват на интервю в консулствата и трябва да покрият същите изисквания и проверки като другите кандидати за зелена карта.