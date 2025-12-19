И фермери от Кипър в протеста срещу планираното търговско споразумение между ЕС и блока Меркосур

Фермери от Кипър изкараха тракторите си пред президентския дворец в Никозия в четвъртък, присъединявайки се към общоевропейски протест срещу планираните промени в общата селскостопанска политика на ЕС и предложеното споразумение за свободна търговия с южноамериканския търговски блок Меркосур, организиран от паневропейската фермерска група "Копа-Коджека" (Copa-Cogeca), съобщи в. „Сайпръс мейл", цитирани от БТА.

Споразумението беше одобрено миналия декември след преговори, които продължиха близо 25 г., но все още не е подписано заради възражения от страна на Франция и Италия.

Представители на различни земеделски съюзи от Кипър заявиха, че протестът е предизвикан от „безпрецедентния натиск върху първичния сектор, нарастващата зависимост от вноса, планираните съкращения и промени в Общата селскостопанска политика след 2027 г., прекомерната бюрокрация и климатичната криза, които застрашават да унищожат селяните".

На демонстрацията лидерът на Кипърския фермерски съюз Христос Папапетру призова за решения на „някои сериозни проблеми, пред които е изправен селскостопанският сектор днес", а председателят на организацията на зърнопроизводителите в Кипър Кириакос Кайлас призова правителството да предостави субсидии на фермерите, за да се запази устойчивостта на селскостопанския сектор. „Фермерите продължават да се нуждаят от подкрепата и благословията на държавата и съществените намеси на технократите, за да могат проблемите им да бъдат решени", заяви Кайлас.

Фермерите представиха резолюция, с която настояват властите да обърнат внимание на натиска, пред който е изправено земеделието, след което се отправиха към Дома на Европа в кипърската столица, за да предадат писма, адресирани до председателите на Европейската комисия и Европейския парламент.