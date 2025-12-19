Британското правителство е било подложено на кибератака през октомври

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Британският държавен министър в министерството на бизнеса и търговията Крис Брайънт заяви, че правителството е било подложено на кибератака през октомври, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По този начин бе частично потвърдена публикация на вестник „Сън", според която китайска група е проникнала в правителствените системи с цел достъп до данни на външното министерство.

„Със сигурност е имало хакерска атака", каза Брайънт пред „Таймс радио".

„Не мога да кажа дали тя е пряко свързана с китайски лица или с китайската държава", каза още той, като добави, че правителството е „доста уверено", че случилото се няма да навреди на никой отделен човек.

Вестник „Сън" посочи, че китайската хакерска група „Сторм 1849" (Storm 1849) е отговорна за пробива, като се твърди, че в резултат на атаката е имало възможност да бъдат компрометирани десетки хиляди данни за визи.

Според изданието групата е обвинявана, че е насочвала атаките си срещу политици и организации, отправяли критики срещу китайското правителство.

Брайънт обаче заяви, че част от публикуваната информация е спекулация и че правителството държи ситуацията „под контрол".

„Уверени сме, че рискът отделни лица да бъдат засегнати е нисък", каза той пред „Скай Нюз".

Правителствен говорител потвърди, че се работи по разследване на случая.

„Отнасяме се към сигурността на нашите системи и данни изключително сериозно", добави той.