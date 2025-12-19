ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Напредва строителството на високоскоростната жп линия Шанхай-Чунцин-Чънду

Днес бе успешно завършен важен етап от строителството на високоскоростната железопътна линия Шанхай-Чунцин-Чънду, като беше извършено съединяване на моста през канала „Дзинхан", който е част от основния обект на проект.

Мостът „Тунтайян" е с дължина около 173 км и е най-дългият, строящ се в света в момента, по който ще преминават високоскоростни влакове.

Той преминава през северния бряг на река Яндзъ в провинция Дзянсу, свързвайки три града – Нантун, Тайджоу и Янджоу, като изграждането му е изключително сложно, пише КМГ. 

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

