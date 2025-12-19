Платформата за видеоигри Roblox се срина

Геймъри по целия свят имаха проблеми с популярната онлайн платформа за игри Roblox в четвъртък, 18 декември, съобщи The Economic Times.

16 хил. потребители съобщиха за затруднения при достъпа до сайта. Според данни от DownDetector.com, проблемите започнали да се появяват около 20:00ч. българско време. Почти половината от тези потребители заявиха, че не могат да получат достъп до Roblox.com. Играчите се сблъскали със съобщения за грешки и прословутия код за грешка 9007, което им попречило да влязат в системата или да се включат в игри.

Платформата се радва на близо 83 млн. активни потребители на дневна база. Тя им позволява да създават и да играят игри, разработени от други потребители.

Компанията все още не е дала официално изявление по темата. На играчите се препоръчва да следят официалните канали на Roblox за актуална информация.