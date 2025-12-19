ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Постоянният представител на Китай в ООН Фу Цун: Ще защитаваме категорично следвоенния международен ред

КМГ

Светът все още не се е освободил от сянката на колониализма и е необходимо страните да се противопоставят решително на всички думи и действия, които оспорват и се опитват да подкопаят следвоенния международен ред, заяви постоянният представител на Китай в ООН Фу Цун в изказване пред Общото събрание по повод първия Международен ден за противопоставяне на всички форми и проявления на колониализма, който се проведе на 18 декември.

„Като държава, загубила Втората световна война, Япония трябва да се замисли дълбоко за историческата си отговорност, да спазва стриктно поетите политически ангажименти по въпроса за Тайван, незабавно да прекрати провокативните действия, които преминават червените линии на Пекин, и да оттегли погрешните си изявления", посочи той.

Фу Цун подчерта, че Международният ден за противопоставяне на всички форми и проявления на колониализма има за цел да насърчи международната общност да помни вредите от този период в човешката история и ускори процесите на деколонизация, слагайки край на всички остатъчни форми на колониализъм, пише КМГ. 

Абсолютно недопустимо е да се отрича и изопачава историята на агресията, възраждането на милитаризма и повторението на исторически трагедии, каза китайският дипломат, подчертавайки, че светът трябва да защитава решително резултатите от победата във Втората световна война и следвоенния международен ред.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

