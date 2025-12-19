ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа ограничи движението между София и Своге...

Времето София 14° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21942428 www.24chasa.bg

КМГ: Списание „Science“ обяви класацията си на 10-те най-значими научни постижения за 2025 г.

КМГ

1204
Снимка: Китайска медийна група

На 18 декември американското списание „Science" обяви класацията си на десетте най-значими научни постижения за 2025 г., като на първо място е „Необратимото нарастване на възобновяемите източници на енергия".

Според списанието, през 2025 г. глобалното производство на енергия от възобновяеми източници ще надмине традиционните в няколко области, а основният двигател на тази голяма трансформация е Китай. В материала се посочва, че през тази година то за първи път е надминало това на въглищата; растежът на произведена от слънцето и вятъра енергия е толкова бърз, че е достатъчен да покрие нуждите по целия свят за първата половина на годината. Основната движеща сила за тази тенденция е силната индустриална система на Китай, който произвежда около 80% от слънчевите панели, 70% от вятърните турбини и 70% от литиевите батерии в света, като има значително предимство в разходите. Растящият износ на зелени технологии от Китай също променя други региони по света, включително Европа и страните от Глобалния Юг, пише КМГ. 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Отговори за еврото: Как кметът ще помага да сменим валутата