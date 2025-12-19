С по-благоприятни тарифни политики, по-гъвкаво управление на търговията, по-лесен транспорт и по-ефективен и прецизен надзор влизането в сила на специалния режим на „затваряне" на митниците в Хайнанската зона за свободна търговия ще донесе ползи за бизнеса, обикновените хора и за световната икономика.

Чуждестранните инвестиции активно навлизат в Хайнан, за да се възползват от възможността, предоставена от новия митнически режим. През първите девет месеца на годината островната провинция е привлякла с 42,2% повече чуждестранни капиталовложения в сравнение с миналата година.

Туристи от различни държави също се възползват от тези промени. Политиката за освобождаване от данъци и безвизовото пътуване за граждани на 86 държави помага на Хайнан да се утвърди като международен център за туризъм и потребление.

„Затварянето" на хайнанските митници ще способства за по-силна икономическа глобализация. Географското разположение на острова му дава стратегическо предимство, тъй като то е важен канал между Тихия и Индийския океан. Инвестициите на острова ще позволят на предприятията да се позиционират в региона и да се свържат с китайския пазар и Азиатско-тихоокеанския регион, като по този начин стимулират икономическото развитие както на местно, така и на глобално ниво, пише КМГ.

Новият митнически режим е ново начало за Хайнан. Очаква се зоната за свободна търговия на острова да продължи да разширява своята откритост, да усъвършенства политиките си и да се утвърди като ключов хъб в глобалните икономически вериги. Резултатите ще покажат, че отварянето и развитието вървят ръка за ръка и си помагат взаимно.