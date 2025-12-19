КМГ: Заводи на „Хонда“ в Китай и Япония спират временно работа заради недостиг на чипове

„Хонда" ще прекрати временно производството на автомобили в заводите си в Китай и Япония, заради недостиг на чипове, са потвърдили от компанията пред изданието Global Times. В резултат дейността на съвместното предприятие на „Хонда" с GAC Group ще бъде коригирано на 30 и 31 декември, докато заводите на Dongfeng Honda няма да бъдат засегнати. Заводите на „Хонда" в Япония ще преустановят производството за два дни, считано от 5 януари 2026 г., а обемът на продукцията в периода от 7 до 9 януари също ще бъде по-нисък от първоначално планираното, уточняват от компанията.

Това се случва след като „Хонда" преустанови производството завода си в Мексико през октомври и ноември, а фабрики в САЩ и Канада също бяха принудени да намалят обемите, пише КМГ.

Последната корекция на производството идва на фона на продължаващото напрежение в глобалната верига за доставки на автомобилни чипове след действията на нидерландското правителство, насочени срещу китайската компания Nexperia, и които предизвикаха верижен ефект в доставките и засегнаха автомобилопроизводители в няколко региона.