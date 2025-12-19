КМГ: От 1 януари 2026 г. Китай въвежда контрол на износа върху някои стоманени продукти

Китай въвежда управление на износа чрез лицензиране за определени стоманени продукти, обхващащи основно около 300 митнически кода, включително стоманени материали. Целта на тази мярка е да се засили мониторингът и статистическият анализ на износа на стоманени продукти, както и да се проследява качеството на изнасяната продукция, заяви на вчерашната си пресконференция Хъ Ядун, говорител на Министерството на търговията.

По-рано Министерството на търговията и Главната митническа администрация съобщиха, че от 1 януари 2026 г. влиза в сила режим за контрол на износа на определени стоманени продукти чрез система за експортни лицензи. Тази стъпка бележи първия път от 16 години насам, в който Китай отново въвежда лицензиране за износа на стомана.

Хъ Ядун подчерта, че мерки са в съответствие с правилата на Световната търговска организация (СТО) и не налагат ограничения върху обемите на износа или върху квалификацията на стопанските субекти. Изисква се обаче предприятията да представят доказателства за проверка на качеството на продуктите при кандидатстване за експортен лиценз. В съобщението на министерството и митниците се посочва още, че външнотърговските фирми трябва да кандидатстват за лицензи за износа на посочените стоки, като заявленията трябва да бъдат придружени от договор за износ и сертификат за проверка на качеството на продукта, издаден от производителя, пише КМГ.