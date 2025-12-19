"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стотици мигранти са били спасени край южния гръцки остров Гавдос, съобщи електронното издание на в. „Катимерини", позовавайки се на информация от властите. Изданието пояснява, че става въпрос за два отделни случая, а спасителните операции са се провели в ранните часове на днешния ден, предава БТА.

При първия случай общо 545 мигранти са спасени от плавателен съд, подал сигнал за бедствие. В операцията са участвали три плавателни съда на гръцката брегова охрана, три кораба на граничната агенция на Европейския съюз „Фронтекс" и три намиращи се наблизо лодки. Те са транспортирани до град Ретимно, намиращ се на остров Крит.

При другия случай кораб на „Фронтекс" е открил 32 мигранти на борда на друга лодка край Гавдос. Те са откарани в Ханя, също на Крит.

Всички спасени са в добро здравословно състояние, съобщиха властите.

По-рано този месец 27-те държави членки на Европейския съюз одобриха значително затягане на миграционните правила, включително спорното въвеждане на т.нар. „центрове за връщане" за отхвърлени кандидати за убежище, припомня още изданието.