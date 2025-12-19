ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция разширява присъствието си в Сомалия с ново споразумение за риболов

Риболов. Снимка Архив

Турция разширява присъствието си в Сомалия отвъд военното сътрудничество, като навлиза в енергийния сектор и рибарството чрез ново споразумение, предоставящо на турски рибарски кораби достъп до сомалийски води – един от най-богатите на риба региони в света, пише сайтът „Хюриет дейли нюз", цитиран от БТА.

Във вторник (16 декември) свързаният с военната индустрия турски конгломерат Институт за подпомагане на армията (OYAK) е подписал стратегическо споразумение за сътрудничество с Министерството на рибарството и синята икономика на Сомалия, информира медията.

Спогодбата, подписана от изпълнителния директор на Института Мурат Ялчънташ и министъра на рибарството и синята икономика на Сомалия Ахмед Хасан Аден, има за цел да централизира всички риболовни дейности в териториалните води на Сомалия и нейната изключителна икономическа зона (ИИЗ), като същевременно предоставя достъп на турски кораби до сомалийски води. Като част от споразумението двете страни са създали и нова компания, носеща името „СОМТЮРК" (SOMTÜRK), която е натоварена с управлението на всички риболовни лицензи в ИИЗ на Сомалия.

Споразумението е поредна стъпка в задълбочаването на отношенията между Сомалия и Турция – процес, който започна с посещението на турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Сомалия през август 2011 г., когато страната се бореше с вътрешен конфликт и широко разпространена бедност.

Риболов. Снимка Архив

