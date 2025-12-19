Севернокорейски хакери откраднаха 2 млрд. долара в крипто и счупиха собствения си рекорд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Mащабна хакерска операция с криптовалути в Севрна Корея е счупила собствения си рекорд, съобщи NBC News.

През 2025 г. са откраднати 2,02 милиарда долара според доклад, публикуван в четвъртък от компанията за наблюдение на блокчейна Chainalysis. Според него Северна Корея е счупила собствения си рекорд от 1,3 милиарда долара за хакнати и откраднати криптовалути като биткойн и етериум.

Това довежда общата сума на откраднатите криптовалути в страната до около 6,75 милиарда долара.

Общата сума на откраднатите криптовалути по целия свят се е увеличила до 3,4 милиарда долара.

Значителна част от нея идва от хакването на базираната в Дубай борса за криптовалути Bybit през тази година. Хакерът, който според американските тайни служби е работил за елитния хакерски отряд на Северна Корея, е откраднал около 1,5 милиарда долара, предимно в етериум, през февруари, заяви главният изпълнителен директор на Bybit.

Обединените нации и частни изследователи отдавна обвиняват Северна Корея, че използва хакерите си за кражба на криптовалута, за да финансира ядрените си оръжия и ракетни програми.

„Много е трудно да се спре, защото има асиметрия, тъй като те са толкова изолирани от света и са такава измамна държава", каза Мат Пърл, директор на Програмата за стратегически технологии в Центъра за стратегически и международни изследвания.

Има разпръснати случаи на професионални хакери от други страни, които крадат големи суми пари. Тайните служби по-рано свързаха хакери от китайското правителство с операция, при която бяха откраднати помощи за Covid в САЩ, а правителствата на САЩ и Великобритания обвиниха някои руски киберпрестъпници с финансови мотиви във връзки с Кремъл.

Но никоя страна няма предполагаема операция като тази на Северна Корея, чиито хакери, работещи директно за правителството, редовно крадат такива големи суми от компании по целия свят.