Пекин призова САЩ да не прилагат разпоредбите за Китай в новоприетия си закон за отбраната

Китай призова САЩ да не прилагат „свързаните с Китай негативни разпоредби", заложени в американския закон за отбраната, като заяви, че е „крайно недоволен, категорично им се противопоставя" и е подал многократни протести до Вашингтон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Законът за националната отбрана за фискалната 2026 г., подписан снощи от президента на САЩ Доналд Тръмп, „преувеличава заплахата от страна на Китай [...] и накърнява суверенитета и сигурността на Китай, както и интересите му в областта на развитието", заяви говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун на редовна пресконференция.

САЩ трябва да разглеждат отношенията си с Китай обективно, каза Го и добави, че Китай ще предприеме решителни действия, за да се защити.