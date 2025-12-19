ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Протестиращите гръцки фермери са готови да посрещн...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21942904 www.24chasa.bg

Пекин призова САЩ да не прилагат разпоредбите за Китай в новоприетия си закон за отбраната

1304
Законът за националната отбрана за фискалната 2026 г., подписан снощи от президента на САЩ Доналд Тръмп, Снимка: Снимка архив

Китай призова САЩ да не прилагат „свързаните с Китай негативни разпоредби", заложени в американския закон за отбраната, като заяви, че е „крайно недоволен, категорично им се противопоставя" и е подал многократни протести до Вашингтон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Законът за националната отбрана за фискалната 2026 г., подписан снощи от президента на САЩ Доналд Тръмп, „преувеличава заплахата от страна на Китай [...] и накърнява суверенитета и сигурността на Китай, както и интересите му в областта на развитието", заяви говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун на редовна пресконференция.

САЩ трябва да разглеждат отношенията си с Китай обективно, каза Го и добави, че Китай ще предприеме решителни действия, за да се защити.

Законът за националната отбрана за фискалната 2026 г., подписан снощи от президента на САЩ Доналд Тръмп,

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание