34-годишна майка на 2 деца почина след пластична операция в Турция

34-годишна майка на две деца е починала след козметична операция в Турция.

Софи Хънт от Нортхемптън е получила многоорганна недостатъчност и е починала, след като на 9 март 2022 г., е получила троен сърдечен арест. Това станало два дни след като си направила бразилски лифтинг на дупето (BBL) и коремна пластика в частната болница „Нишанташъ" в Истанбул.

„Ако не беше се подложила на операцията, тя щеше да е още жива", заяви сестра й Ейми Хънт пред Би Би Си.

В изявление пред съда, Сандра Хънт, майката на Софи, каза, че дъщеря й е загубила съзнание след операцията.

Тя допълни, че според документите от болницата „някои от показанията на електрокардиограмата на дъщеря й показали "анормален сърдечен ритъм".

„Смятаме, че тя не е била готова за операцията", заключи майката и изрази и опасения, че може да е имало усложнение по време на процедурата BBL.

"Може би са били инжектирани или отстранени прекалено много мазнини от тялото на Софи", заяви жената.

„Софи Хънт е починала в резултат на усложнения от хирургична процедура, извършена в чужбина", заключи коронерът Софи Ломас.

„Лицето не е имало известни медицински заболявания", се твърди в доклад, предоставен от Съвета по съдебна медицина на Турция.

В него пише още, че на 7 март 2022 г. тя е претърпяла абдоминопластика, известна още като коремна пластика, и липосукция, преди да изпита „внезапна загуба на съзнание".

Турското разследване установи, че Софи е починала „в резултат на процедурите по коремна пластика и липосукция и усложненията, които са настъпили след това".

Аутопсията е била извършена от професор Кевин Уест, след като тялото е било репатрирано в Обединеното кралство.

Коронерът заяви, че проф. Уест е стигнал до заключението, че тя е починала в резултат на усложнения от операцията, но е добавил, че „точната причина за сърдечно-белодробната недостатъчност не е ясна".

„Софи беше общителна, забавна, приятна, грижовна, мила и прекрасна майка", разказа сестрата на починалата.