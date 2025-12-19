ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Протестиращите гръцки фермери са готови да посрещн...

Племенник на ислямския проповедник Фетхуллах Гюлен е задържан в Истанбул

1044
Ясир Гюлен е бил задържан по обвинения в членство в т.нар. Фетхуллахистка терористична организация (ФЕТО). Снимка: Архив

Ясир Гюлен, племенник на ислямския проповедник Фетхуллах Гюлен, чието движение Анкара обвинява в организирането на опита за преврат на 15 юли 2016 г., е бил задържан днес в истанбулския район Юмрание, предаде ТРТ Хабер, цитирана от БТА.

По информация на медията Ясир е бил поставен под наблюдение, след като наскоро е пристигнал в Турция, а днес е бил задържан по обвинения в членство в т.нар. Фетхуллахистка терористична организация (ФЕТО) при съвместна операция на турската полиция и разузнавателните служби на страната.

Анкара обвинява движението на Гюлен, който почина през октомври 2024 г., в организирането на опита за преврат на 15 юли 2016 г. По данни на турското министерство на правосъдието от 2016 г. насам над 126 000 души са осъдени за предполагаеми връзки с ФЕТО, като над 11 000 от тях все още са в затвора. Съдебните производства продължават за над 24 000 лица, а други 58 000 остават обект на активно разследване почти десетилетие след опита за преврат.

