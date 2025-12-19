Започна ежегодната голяма пресконференция на Путин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Започна ежегодната пряка линия на руския президент Владимир Путин, по време на която той отговаря на въпроси на граждани, съчетана с пресконференция с журналисти, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Събитието, озаглавено „Обобщение на годината с Владимир Путин", започна в 12:09 ч. московско време.

В залата присъстват представители на федерални и регионални руски медии, както и чуждестранни журналисти, акредитирани в Русия. Присъстват и медийни личности, например генералният директор на Първи канал Константин Ернст и кореспондентът на Би Би Си в Русия Стивън Розънбърг.

Телевизионните канали са отделили три часа ефирно време за предаването.

/ДИ/