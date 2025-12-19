ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започна ежегодната голяма пресконференция на Путин

1052
Владимир Путин

Започна ежегодната пряка линия на руския президент Владимир Путин, по време на която той отговаря на въпроси на граждани, съчетана с пресконференция с журналисти, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Събитието, озаглавено „Обобщение на годината с Владимир Путин", започна в 12:09 ч. московско време.

В залата присъстват представители на федерални и регионални руски медии, както и чуждестранни журналисти, акредитирани в Русия. Присъстват и медийни личности, например генералният директор на Първи канал Константин Ернст и кореспондентът на Би Би Си в Русия Стивън Розънбърг.

Телевизионните канали са отделили три часа ефирно време за предаването.

Владимир Путин

