Зеленски е във Варшава за първата си среща с полския президент Навроцки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в президентския дворец във Варшава, където бе посрещнат от своя полски колега Карол Навроцки.

След официалното посрещане и преглед на почетния караул, двамата президенти, заедно с делегациите от двете страни, пристъпиха към преговори, съобщава кореспондент на Укринформ, цитиран от БТА.

Очаква се, че след разговори на четири очи между държавните глави, както и срещи в състав пълни делегации, президентите ще дадат съвместна пресконференция пред медиите.

По-късно Зеленски ще положи венец на Гроба на незнайния воин. Програмата на посещението му във Варшава включва също срещи с председателя на полския Сейм Влоджимеж Чажасти и председателката на Сената Малгожата Кидава-Блонска.

Посещението ще приключи с разговори между украинския президент и полския министър-председател Доналд Туск.

Както съобщи по-рано Укринформ, Зеленски пристигна в Полша на официално посещение късно снощи.