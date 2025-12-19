Първият хеликоптер, закупен чрез Европейския механизъм за гражданска защита, кацна в Румъния

Хеликоптер „Блек Хоук" S-70, закупен чрез Европейския механизъм за гражданска защита (rescEU) и изцяло финансиран от Европейския съюз, кацна в Букурещ, съобщиха от Инспектората по обща авиация към Министерството на вътрешните работи на Румъния в информация, изпратена и до редакцията на БТА. Хеликоптерът е предназначен за интервенции в случай на горски пожари и други големи извънредни ситуации.

Доставката на хеликоптера се осъществява по програма в рамките на Механизма за гражданска защита на ЕС, който създава стратегически резерв от общи капацитети за интервенция при мащабни извънредни ситуации, когато националните капацитети са превишени, се посочва в разпространената информация.

Хеликоптерът ще бъде мобилизиран за ​​мисии за подкрепа при извънредни ситуации в други държави членки или трети страни, засегнати от големи бедствия, като оперативните разходи ще бъдат покрити от Европейския механизъм за гражданска защита.

В непосредствено бъдеще ще бъде създаден комитет по приемането му, който ще извършва специфични процедури, включително подробни технически прегледи, проверки на медицинско оборудване и противопожарно оборудване, както и контролни полети, за да потвърди съответствието с договорните спецификации и европейските стандарти за безопасност.

Летателната машина е оборудвана с т.нар. система „Бамби бъкет" (Bambi Bucket) с капацитет над 3000 литра вода и може да се използва за: гасене на горски пожари; мисии за търсене и спасяване, включително използване на лебедка за изваждане на жертви от труднодостъпни райони или от морска среда; спешна медицинска евакуация и транспорт (MEDEVAC), включително на критично болни пациенти, както и оборудване за интензивно лечение на борда.

„След завършване на процедурите по приемане, този самолет ще бъде готов да излети, за да спасява човешки животи, навсякъде в Европа, под егидата на европейската солидарност", заяви ръководителят на Департамента за извънредни ситуации д-р Раед Арафат.