Израел обвини руски гражданин в шпионаж в полза на Иран, като се предполага, че той е правил снимки на израелски пристанища и инфраструктура по нареждане на ирански разузнавателни агенции, съобщи израелското контраразузнаване, цитирано от Ройтерс и БТА.

Руският гражданин е получавал заплащане в дигитална валута, каза в изявление разузнаването.

Дългогодишното напрежение между Иран и Израел прерасна през юни в открита война, при която Израел порази цели в Иран, включително чрез операции, при които служители на "Мосад" бяха изпратени в страната.

Израел арестува десетки хора, за които се предполага, че са шпионирали за Иран, като източници заявиха пред Ройтерс, че Техеран полага най-големите си усилия от десетилетия да се внедри в лагера на заклетия си противник.

Арестите бяха извършени след опити на иранското разузнаване през последните години за вербуване на обикновени израелци, които да събират разузнавателна информация и да извършват нападения срещу заплащане.

В изявление, изпратено до медиите през 2024 г. след вълна от арести в Израел на израелски граждани от еврейски произход, заподозрени в шпионаж в полза на Иран, мисията на Иран към ООН нито потвърди, нито отрече опитите за вербуване на израелци. В него се посочва, че "от логическа гледна точка" подобни действия на иранските разузнавателни служби биха били насочени към хора, които не са мюсюлмани и не са иранци, за да се намали рискът от подозрения.

Иран е екзекутирал множество хора, обвинени, че имат връзки с израелската разузнавателна служба "Мосад" и че са подпомагали нейните операции в страната.