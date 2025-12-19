Героят от Бонди Бийч получи чек за 2,5 млн. долара в болничното си легло (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ахмед Ал-Ахмед, героят, който обезоръжи въоръжен мъж по време на терористичните атаки в Бонди Бийч, получи чек за 2,5 милиона долара в болница.

Трогателни кадри запечатват момента, в който сирийският баща на две деца научил, че 43 000 души по света са дарили пари в чест на неговата храброст, пише "Дейли мейл".

„Заслужавам ли го?", пита 42-годишния Ал-Ахмед, когато инфлуенсърът Закари Дерениовски, който е съорганизатор на събитието за набиране на средства, му връчи чека във видеото, публикувано в социалните медии.

„Всеки цент", отговори Дерениовски.

На въпроса какво би казал на десетките хиляди хора, които дариха, посланието на Ал-Ахмед беше за мир и единство.

„Да се ​​обединим един с друг, всички човешки същества, и да забравим всичко лошо зад гърба си, и да продължим да спасяваме животи", каза той от болничното си легло.