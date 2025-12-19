ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Протестиращите гръцки фермери са готови да посрещн...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21943645 www.24chasa.bg

Героят от Бонди Бийч получи чек за 2,5 млн. долара в болничното си легло (Видео)

2760
Австралийският премиер Антъни Албанезе поздравява Ахмед ал Ахмед в болницата. Снимка: снимки архив

Ахмед Ал-Ахмед, героят, който обезоръжи въоръжен мъж по време на терористичните атаки в Бонди Бийч, получи чек за 2,5 милиона долара в болница.

Трогателни кадри запечатват момента, в който сирийският баща на две деца научил, че 43 000 души по света са дарили пари в чест на неговата храброст, пише "Дейли мейл".

„Заслужавам ли го?", пита 42-годишния  Ал-Ахмед, когато инфлуенсърът Закари Дерениовски, който е съорганизатор на събитието за набиране на средства, му връчи чека във видеото, публикувано в социалните медии.

„Всеки цент", отговори Дерениовски.

На въпроса какво би казал на десетките хиляди хора, които дариха, посланието на Ал-Ахмед беше за мир и единство.

„Да се ​​обединим един с друг, всички човешки същества, и да забравим всичко лошо зад гърба си, и да продължим да спасяваме животи", каза той от болничното си легло.

Австралийският премиер Антъни Албанезе поздравява Ахмед ал Ахмед в болницата.
Видео: Тик Ток

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание