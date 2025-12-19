"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия отново атакува енергийната и транспортна инфраструктура в Одеска област, съобщи украинският вицепремиер Олексий Кулеба в канала си в "Телеграм", цитиран от БТА.

В резултат на масираната атака през нощта 74 500 абонати в областта са останали без ток. Украинският черноморски град бе засегнат най-тежко - около 65 000 домакинства са без ток. Близо 9000 абонати са без ток в Арциз в резултат на атаките през изминалите дни.

Всички служби работят по възстановяването. Критичната инфраструктура работи с резервно захранване от генератори.

Около 85 000 абонати в Одеса са без отопление. Ремонтните дейности продължават в засилен режим, за да се възстанови стабилната работа на обектите възможно най-скоро, се казва в съобщението на Кулеба.

Градските власти са организирали доставката на техническа вода с водовозки до райони с прекъсвания на водоснабдяването. Пунктовете за временен подслон, където има отопление, ток и възможност за презареждане на телефони и други устройства, са отворени денонощно, посочва украинският вицепремиер.

През нощта са били регистрирани удари на територията на гара "Одеса-Изток". Ранена е служителка на железниците. Щети са нанесени на център за контрол на движението и на сградата на гарата.

Всички служби работят денонощно, за да възстановят осветлението, отоплението и нормализирането на ситуацията в градовете и селата в Одеска област.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.