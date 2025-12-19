ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Протестиращите гръцки фермери са готови да посрещн...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21943701 www.24chasa.bg

Русия отново атакува енергийната и транспортна инфраструктура в Одеска област

656
Одеска област отново е атакувана. СНИМКА: Пиксабей

Русия отново атакува енергийната и транспортна инфраструктура в Одеска област, съобщи украинският вицепремиер Олексий Кулеба в канала си в "Телеграм", цитиран от БТА.

В резултат на масираната атака през нощта 74 500 абонати в областта са останали без ток. Украинският черноморски град бе засегнат най-тежко - около 65 000 домакинства са без ток. Близо 9000 абонати са без ток в Арциз в резултат на атаките през изминалите дни.

Всички служби работят по възстановяването. Критичната инфраструктура работи с резервно захранване от генератори.

Около 85 000 абонати в Одеса са без отопление. Ремонтните дейности продължават в засилен режим, за да се възстанови стабилната работа на обектите възможно най-скоро, се казва в съобщението на Кулеба.

Градските власти са организирали доставката на техническа вода с водовозки до райони с прекъсвания на водоснабдяването. Пунктовете за временен подслон, където има отопление, ток и възможност за презареждане на телефони и други устройства, са отворени денонощно, посочва украинският вицепремиер.

През нощта са били регистрирани удари на територията на гара "Одеса-Изток". Ранена е служителка на железниците. Щети са нанесени на център за контрол на движението и на сградата на гарата.

Всички служби работят денонощно, за да възстановят осветлението, отоплението и нормализирането на ситуацията в градовете и селата в Одеска област.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Одеска област отново е атакувана. СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание