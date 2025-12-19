ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кипърският президент приветства споразумението за отпускане на безлихвен заем на Украйна

Никос Христодулидис СНИМКА: Facebook/Νίκος Χριστοδουλίδης - Nikos Christodoulides

Кипърският президент Никос Христодулидис приветства постигнатото тази нощ от лидерите на ЕС споразумение за отпускането на безлихвен заем на Украйна в размер на 90 млрд. евро, съобщава в. „Сайпръс мейл", цитирано от БТА.

„Радваме се, че (в споразумението) има специално споменаване на въпроса за закупуването на оборудване от Украйна с финансовата помощ на Европейския съюз, което изключва страни като Турция", заяви рано тази сутрин Христодулидис. Той подчерта, че нарушаването на санкциите срещу Русия от страни извън ЕС влияе върху ефективността им.

Вчера Христодулидис заяви, че е необходимо ЕС да се противопостави на държави, които се опитват да помогнат на Русия да избегне санкциите, наложени ѝ в резултат на нейната инвазия в Украйна.

„Налагането на санкции е мощен инструмент за ЕС. Ние трябва да гарантираме, че той е напълно ефективен, като се противопоставим на държавите, които се опитват да ги нарушават", заяви Христодулидис вчера, като подчерта значението на темата в контекста на войната в Украйна.

