Путин заяви, че на фронта има недостиг на тежки дронове и че този проблем ще бъде решен

В Русия има недостиг на тежки безпилотни летателни апарати на фронта. СНИМКА: Пиксабей

Все още има недостиг на тежки безпилотни летателни апарати на фронта, но се работи по въпроса и проблемът ще бъде решен, заяви руският президент Владимир Путин по време на ежегодната пресконференция „Обобщение на годината с Владимир Путин", предаде ТАСС, цитирана от БТА.

„Известно е, че все още има недостиг на тежки безпилотни летателни апарати. Министерството на отбраната и Министерството на промишлеността и търговията работят по този въпрос. И този проблем ще бъде решен", каза Путин.

По думите на руския президент министърът на отбраната на Русия Андрей Белоусов лично се занимава с въпросите, свързани с безпилотните летателни апарати и благодарение на него ситуацията с дроновете на фронта се е променила значително.

"Искам да отбележа ролята на министъра на отбраната, който лично се занимава с безпилотните летателни апарати и е направил много за това. Именно благодарение на неговите усилия ситуацията с безпилотните летателни апарати при нас се промени коренно. Това отбелязват и момчетата на фронтовата линия. Мисля, че и вие също го знаете много добре", каза Путин в отговор на въпрос на военен кореспондент.

"Трябва да се каже, и тук няма защо да се стесняваме, мисля, че в това отношение станахме безусловни лидери - по брой дронове. Да, не достигат тежки, като „Баба Яга" на противника, но като цяло по брой дронове ние превъзхождаме противника сега практически на всички участъци от фронта. Може би някъде конкретно нещо липсва, но като цяло това е очевиден факт", подчерта руският държавен глава.

В Русия има недостиг на тежки безпилотни летателни апарати на фронта. СНИМКА: Пиксабей

