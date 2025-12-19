Протестиращите гръцки фермери са готови да посрещнат Коледа с тракторите си по пътищата

Протестиращите гръцки фермери са заяви готовност да посрещнат Коледа с тракторите по пътищата, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Телевизията информира, че протестиращите са взели решение да продължат с блокадите си по пътищата, като освен националните магистрали ще започнат да затварят второстепенните пътища и обходните маршрути.

След десетчасова блокада за камиони вчера, обявена в началото като безсрочна, граничен пункт „Кулата – Промахон" на българо-гръцката граница отново е отворил врати късно снощи и през него преминават всички превозни средства.

Протестите на земеделците и животновъдите от цялата страна продължават вече 20 дни с различна интензивност, дори и на фона на призивите от страна на правителството и премиера на Гърция Кириакос Мицотакис, които настояват за диалог. Фермерите определиха призивите за диалог като „подигравка" и продължат с протестните действия, съобщава ЕРТ.

Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на скандал с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ.

От фермерските организации информират също, че всяка блокада ще решава самостоятелно за колко време да затвори конкретен пътен участък. От Малгара, където се намира една от най-големите блокади, земеделските производители оставят отворена възможността за затваряне на възела при Терми, докато платното в посока Атина остава затворено.

През събота и неделя земеделците планират за няколко часа да отворят пунктовете за плащане на пътни такси в Ореокастро. Подобни действия се очакват и на други места в страната.

В 14:00 ч. днес земеделските производители и животновъдите ще заседават и на блокадата в Никея, за да организират затварянето на обходни пътища като старата национална пътна артерия Лариса –Волос, по която Пътна полиция пренасочва движението през целия период на мобилизациите. Това най-вероятно ще стане за три часа – от 16:00 до 19:00 ч. местно (и българско) време, информира ЕРТ.

Продължават периодичните блокади за камиони на граничните пунктове Промахон и Ексохи на границата с България, както и Евзони и Ники на границата със Република Северна Македония.

Електронното издание на в. "Катимерини" съобщава, че фермерски организации са заявили намерение да отварят някои блокади в конкретни интервали от време, за да могат гръцките граждани все пак да пътуват по празници.