Българин почина в щатски затвор след арест от имиграционните служби

През годините Ганчев е задържан шест пъти в САЩ

Арестували го на интервюто за зелена карта, разказва съпругата му

Българин е починал във федерален затвор в северната част на щата Мичиган, съобщиха от имиграционните служби в САЩ.

Ненко Станев Ганчев, 56-годишен, който в съобщението е наречен "престъпник и нелегален имигрант от България", е починал на 15 декември в ареста в Болдуин. Смъртта му е обявена около 21:54 ч. щатско време. Предполага се, че починал от естествена смърт, но официалната причина за смъртта все още се разследва. Федералният затвор в северната част на щата Мичиган СНИМКА: Google maps

Той е открит в безсъзнание на пода на килията си по време на рутинна проверка. Медицинският персонал на заведението е започнал сърдечно-белодробна реанимация и се е свързал с местните спешни служби. Персоналът на спешната медицинска помощ е пристигнал в заведението и е продължил реанимацията, но без успех.

Ганчев е роден на 31 октомври 1969 г. в България. Той е от Карлово. Съпругата му Радка разказа пред BG-Voice, че е арестуван по време на интервюто си за зелена карта. Двамата са заедно от 20 години и официално женени от 8. Радка е американски гражданин.

"На 23 септември ни беше интервюто и малко преди да приключи и да ни кажат дали е одобрен, федерални агенти дойдоха и взеха съпруга ми", разказва тя. Ненко и съпругата му Радка СНИМКА: Личен архив

Радка няма възможност да види съпруга си след като е отведен. Ганчев има предишна заповед за депортация, която той обжалвал. Адвокатите посъветвали Радка да покаже документите за обжалването на федералните агенти, за да пуснат съпруга й, но те не пожелали.

В деня след интервюто имиграционната служба USCIS одобрява зелената карта на Ненко.

Докато бил в имиграционния арест Ненко се оплаквал само от оскъдната храна. Можел да говори всеки ден по 44 минути със съпругата си. "Но го потискаше да седи там.", казва тя.

Той бил диабетик и получавал лекарства от служителите в затвора, но не виждал опаковките, но го питали кой е лекуващият му лекар да се свържат с него за информация за лекарствата, които са му предписани.

На 15 декември вечерта Радка не успява да се чуе със съпруга си, както обикновено. Когато на следващия ден проверява в приложението на ареста вижда, че той е със статус "освободен". Започва да звъни на адвокатите си, за да разбере дали е пуснат или депортиран. Няколко часа по-късно получава обаждане от българското генерално консулство в Чикаго, от което разбира, че съпругът й е починал в ареста.

Според информацията на имиграционните служби е влязъл в страната като участник в програма за обмен J1 през 1995 г., чрез която студенти от различни държави придобиват право да живеят и работят в Щатите за няколко месеца, след което е арестуван няколко пъти по различни обвинения.

Първият му арест е от полицията в Чикаго за кражба на 8 октомври 1995 г. Развитието му е неизяснено.

Арестуван е отново на 3 декември 1996 г. от полицията в Чикаго за кражба. На 21 януари 1997 г. окръжният съд в Кук, Чикаго отхвърля обвиненията с право на повторно разглеждане.

На 28 март 2000 г. полицейското управление в Ривър Гроув арестува Ганчев за нападение и побой. На 8 август 2000 г. окръжният съд на Кук отхвърли обвиненията за нападение и побой с право на повторно разглеждане.

На 22 май 2008 г. той е арестуван от полицейското управление в Парк Ридж, Илинойс, за шофиране в нетрезво състояние. Решението по случая е неизвестно.

На 11 януари 2023 г. имиграционен съдия разпорежда Ганчев да бъде депортиран в България. На 23 септември 2025 г. Ганчев е арестуван в Чикаго въз основа на заповед за арест и е задържан в очакване на процедурата по експулсиране.

На 17 октомври 2025 г. Ганчев подава жалба за освобождаване под гаранция, която остава висяща до смъртта му.

В съответствие с политиката на имиграционните служби са уведомени Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, Инспектората на DHS и Службата за професионална отговорност на службите чрез Центъра за координация на интегритета. Направени са съответните консулски уведомления до Генералното консулство на България в съответствие с международните и националните закони, а генералният консул е уведомил най-близките роднини на Ганчев.

От имиграционните служби твърдят, че гарантират на всички задържани лица безопасна, сигурна и хуманна среда.

"По време на задържането на нито един задържан чужденец не се отказва спешна медицинска помощ", пише още в съобщението.

Ненко имал малка транспортна компания, в която са работили един-двама шофьори и той. Има две деца от предишен брак. "Той помагаше много, имаше мтого приятели. Беше голям работохолик.", казва Радка.

"Даваше любов, даваше радост, грижовен мъж. Имахме много хубав живот заедно, прекрасен живот заедно. Много ми е трудно.", казва Радка Петрова. Тя все още не може да си обясни как е възможно САЩ да се променят толкова много при тази администрация. "Това е най-бруталното нещо, което не съм очаквала, че може да се случи в една държава, в която всичко беше толкова добре, бяхме на сигурно място, разчитахме на законите да ни пазят. Това, което се случи - аз просто съм в шок и не съм очаквала, че така може да се отнесат с хора, които не са криминално проявени. Възмутена съм от ситуацията, от реакцията. Това, което правят в момента е много страшно", казва Радка Петрова.