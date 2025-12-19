ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Движението по магистралата Одеса-Рени е временно спряно в двете посоки в резултат на руската атака

Олег Кипер Снимка: Х / Олег Кіпер

Движението по магистралата Одеса-Рени временно е спряно и в двете посоки в резултат на вчерашната атака по моста в с. Маяки, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в "Телеграм".

"През нощта отново имаше атака по транспортната инфраструктура в Одеска област. Регистрирани са щети в резултат на удари с дронове", каза Кипер, цитиран от БТА.

На мястото на инцидента работят спасителни и комунални служби. Властите ще съобщят, когато движението бъде възобновено.

Както съобщиха тази сутрин от Службата за обновяване и развитие на инфраструктурата в Одеска област, участъкът от магистрала М-15 Одеса-Рени (до Букурещ) в село Маяки е затворен. "Извиняваме се за причиненото неудобство и молим шофьорите да се въздържат от пътуване в тази посока. Ще информираме за възобновяването на движението по този участък от пътя по-късно", казват още от посочената областна служба.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

